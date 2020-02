Sanremo 2020, scoppia la pace tra Fiorello e Tiziano Ferro

Alla fine, la pace è arrivata: dopo la battuta, le scuse, la risposta ecco un post sul profilo Instagram di Tiziano Ferro e, contemporaneamente, sul profilo di Fiorello. Hashtag "#fatevenarisata" e i due abbracciati, sul palco dell'Ariston alle prove. Fine dei giochi.

Era una solo una boutade? Non proprio: a Rockol risulta che non si tratti di una polemica creata ad arte per attirare un po' di attenzione in un festival tutto sommato avaro di polemiche. Tutto era nato da una battuta "Fiorello state zitto", del cantante innervosito dalla lunghezza delle serate. Poi il silenzio di Fiorello, quindi le scuse di Tiziano e infine una dichiarazione molto dura dello showman

Non è giusto darmi del permaloso come se mi fossi arrabbiato per nulla, accetto le critiche, accetto che si dica che non faccio ridere, qualunque cosa, ma Tiziano Ferro ha fatto una cosa che non si fa

Ecco invece il post che segna la fine delle ostilità: