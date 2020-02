Sanremo 2020, anche Piero Pelù ‘contro’ Fiorello

Dopo che quella che per Tiziano Ferro era solo una battuta - #fiorellostattezitto - ha assunto le proporzioni di una fitta polemica alla quale sono seguite le scuse del cantante di Latina, l’intervento di Amadeus, i più svariati commenti e la “pace fatta” dell’ultimo tweet, anche Piero Pelù si è buttato nella mischia, lamentando qualcosa di molto simile alla questione sollevata da Tiziano Ferro. "Ho aspettato 40 minuti per colpa di quel cazz***e”, scrive Liberoquotidiano.it riferendo le parole che il rocker ha pronunciato ieri durante l’Altro Festival commentando la lunga attesa prima di salire sul palco dell’Ariston per la sua interpretazione di “Cuore matto” di Little Tony. Ospite del format quest’anno condotto da Nicola Savino, l’ex Litfiba ha anche raccontato come ha ingannato l’attesa prima che fosse il suo turno: "Mi sono fatto due rum e pera, ho fatto stretching e poi ero pronto per entrare".

Piero Pelù è in gara alla settantesima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Gigante”, che verrà incluso nel prossimo album d’inediti dell’artista, “Pugili fragili”, in uscita il 21 febbraio. “Gigante” è stata arrangiata e prodotta da Pelù insieme a Luca Chiaravalli.