Nina Simone, arriva la ristampa di ‘Fodder On My Wings’ con rarità

Tornerà sul mercato, e per la prima volta sarà reso disponibile anche in digitale, l’album del 1982 di Nina Simone “Fodder On My Wings”: la ristampa del disco avverrà il prossimo 3 aprile in formato CD e vinile. Oltre alle canzoni originariamente contenute nell’album la ristampa sarà arricchita da tre bonus tracks recuperate dalle registrazioni originarie dell’album, avvenute con il coinvolgimento di musicisti franco-africani, cantanti e un organista.

La ristampa di “Fodder On My Wings” via Verve/UMe, interamente prodotto da Nina Simone, è significativa soprattutto perché fino al 2015, quando è stato ristampato negli Stati Uniti dall’etichetta Sunnyside, il disco è stato spesso difficile da reperire per la scarsa distribuzione. L’album era stato originariamente pubblicato dalla piccola etichetta francese Carrere. È tra i più introspettivi della discografia della pianista e cantante statunitense, al secolo Eunice Kathleen Waymon.

Di seguito trovate la tracklist della ristampa e la sua prima anticipazione, la traccia d’apertura “I Sing Just To Know That I’m Alive”:

01. I Sing Just To Know That I’m Alive

02. Fodder In Her Wings

03. Vous êtes seuls, mais je désire être avec vous

04 Il y a un baume à Gilhead

05. Liberian Calypso

06. Alone Again (Naturally)

07. I Was Just A Stupid Dog To Them

08. Color Is A Beautiful Thing

09. Le Peuple en Suisse

10. Heaven Belongs To You

11. Thandewye

12. Stop

13. They Took My Hand