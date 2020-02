Bon Jovi vuole il contributo dei fan nel nuovo album

A breve, ma ancora non si sa quando, i Bon Jovi daranno alle stampe il loro nuovo album, “Bon Jovi: 2020”, al momento anticipato soltanto dal brano “Unbroken”, uscito lo scorso mese di novembre. Nel corso del mese di febbraio, però - anche qui la data esatta è ignota -, uscirà quello che la band statunitense ha presentato come il singolo apripista del progetto, “Limitless”, brano che avrà una particolarità: i fan della band di John Bon Jovi sono invitati a prendervi parte. In che modo? L’idea è, seguendo l’invito corale della band, che chi lo desidera vada sul sito SingBonJovi.com e si registri mentre canta il brano sopra una base fornita dal sito, ognuno come meglio preferisce. La band vorrebbe poi ispirarsi proprio alle interpretazioni dei fan, ai quali viene fornito anche il testo, per scegliere il modo migliore per adattarlo alla melodia. Si legge nel comunicato stampa della band di “It’s My Life” ripreso da Ultimate Classic Rock: “Dal momento che nessuno ha ancora sentito la canzone per intero gli utenti potranno portare la loro creatività nel cantare il testo come pensano che debba suonare”. Non solo: il “vincitore”, fa sapere la band, canterà il pezzo insieme ai Bon Jovi nel corso del tour estivo che la band metterà in scena insieme all’amico e collega Bryan Adams.

A proposito dell’ideale seguito di “This House Is Not for Sale” il gruppo aveva in precedenza fatto sapere che si tratterà di “un disco della coscienza sociale. C’è una canzone sui veterani con il PTSD; c’è una canzone sulle sparatorie in Ohio e in Texas; ci sono canzoni su argomenti pesanti”.

Il tour negli States della band con Bryan Adams prenderà il via il prossimo 10 giugno a Tacoma e si concluderà il 28 luglio a New York. La voce di “Please Forgive Me” sarà presente in sedici date su diciotto.