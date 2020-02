Sanremo 2020, Fasma: 'Finalmente l'Ariston ha scoperto l'Autotune'

Il suo brano è "Per sentirmi vivo" e lo porta sul palco dell'Ariston insieme a Luigi Zammarano, il produttore con il quale Fasma collabora e con il quale ha lavorato al pezzo in corsa tra le Nuove Proposte di Sanremo 2020. Abbiamo incontrato Fasma, al secolo Tiberio Fazioli, nel salotto di Rockol a Casa Sanremo, dove in collaborazione con Nuovo IMAIE facciamo due chiacchiere con gli artisti della settantesima edizione di Sanremo. Ci siamo fatti raccontare come hanno vissuto tanto Sanremo Giovani quanto il Festival: "Il fatto è che secondo noi alla fine a Sanremo Giovani vai e ti esibisci e speri di arrivare all'Ariston. Mentre quando sei arrivato all'Ariston dici già sono qua e già è tanto". Il resto della chiacchierata con Fasma e "Gigi" la trovate qui: