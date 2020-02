Sanremo 2020, Mirkoeilcane ospite al Festival: 'Ho brani per i prossimi 30 Sanremo'

Dopo l'esperienza alla sessantottesima edizione del Festival di Sanremo, dove Mirkoeilcane si era presentato, tra le Nuove Proposte, con il brano "Stiamo tutti bene" - che si è aggiudicato il secondo posto del podio e il Premio della Critica Mia Martini - il cantautore romano è tornato all'Ariston a "consegnare il premio Jannacci a Tecla per sua canzone. Avendolo io vinto in edizioni precedenti tocca a me passare il testimone". E lo fa con orgoglio, spiegando il perché:

Al di là delpersonaggio a cui è intitolato, che per me è un mostro sacro, un punto di riferimento, è proprio un riconoscimento che viene da un ente, da un organo che si occupa di tutelare veramente chi fa musica da dietro le quinte, da dentro, quelli che registrano i dischi, quelli che fanno gli attori, insomma si occupa di tutte quelle persone che magari non percepirebbero molto dai loro diritti e invece loro vanno a ricercare tutto il necessario. Insomma, una vera tutela, e quindi sono contento di essere un rappresentante di questo modo di vedere le cose.

Mirkoeilcane ha all'attivo due dischi, il debutto "Mirkoeilcane" e l'album, datato 2018, "Secondo me". Potete guardare e ascoltare la videointervista completa all'artista qui: