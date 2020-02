Sanremo 2020, Raphael Gualazzi: 'Io ho un piano'

Torna al Festival di Sanremo Raphael Gualazzi, che per l'edizione 2020 della rassegna concorre con il brano "Carioca". Il pianista e cantautore di Urbino ci ha raccontato, nel salotto di Rockol a Casa Sanremo, che anche questa volta sta vivendo la sua esprienza all'Aritston "con grande gioia ed entusiasmo perchè è una grande opportunità essere qui e davvero un privilegio". Prosegue Gualazzi, motivando: "Perché si ha l'opportunità di ascoltare tanta musica, si ha la possibilità di ascoltare dove sta andando la musica italiana. Ci sono nuovi talenti e anche artisti già consolidati dal passato". Quanto poi ai suoi progetti futuri, Gualazzi si prepara a intraprendere un tour dal prossimo mese di aprile, non prima di aver dato alle stampe, oggi, 7 febbraio, il suo nuovo album "Io ho un piano". L'intervista completa:

