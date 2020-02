Sanremo 2020, Anastasio: 'A noi italiani il belcanto ha un po' scocciato'

Tra i favoriti di questa edizione del Festival di Sanremo, Anastasio, che si è fatto conoscere al pubblico con la sua partecipazione (e vittoria) all'edizione 2018 di X Factor, corre a Sanremo 2020 con il brano "Rosso di rabbia", da lui scritto insieme a L. Serventi, M. Azara e S. Tartaglini. È venuto anche lui, come gli altri artisti in gara alla settantesima edizione della kermesse, a trovarci nel salotto di Rockol a Casa Sanremo, uno spazio dove in collaborazione con Nuovo IMAIE commentiamo il Festival con gli artisti in gara. "Il rap sta dominando praticamente le classifiche, sarebbe stupido tenerlo fuori", commenta il rapper napoletano a proposito della crescente presenza di rapper nelle ultime edizioni del Festival, inclusa questa. E prosegue: "A noi italiani il belcanto ci ha pure un po' scocciato, diciamocelo". Ecco l'intervista completa:

Marco Anastasio, classe 1997, ha pubblicato oggi, 7 febbraio, il suo album di debutto, "Atto zero", inclusivo del singolo con il quale l'artista concorre a Sanremo 2020. Risale invece a due anni fa l'EP "La fine del mondo".