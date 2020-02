Sanremo 2020, Eugenio in Via di Gioia: 'Fateci vincere il premio della critica'

In corsa tra le Nuove Proposte di Sanremo 2020 con il brano "Tsunami" ed eliminati nella prima serata di Festival, gli Eugenio in via di Gioia non si abbattono. E dopo aver incassato i complimenti di Adriano Celentano guardano al futuro (e al premio della critica a Sanremo). Sono venuti a trovarci nel salotto di Rockol a Casa Sanremo, lo spazio dove in collaborazione con Nuovo IMAIE scambiamo qualche parola con gli artisti del Festival. "Naturalmente ha fatto male ma come tutte le sconfitte, in realtà poi è giusto rialzarsi bene, è inutile piangere e rimanere lì. È giusto anche sapersi dare una carica e una carica l'abbiamo ricevuta molto bene da un messaggio che ci è arrivato da parte di una persona molto cara a noi dal punto di vista anche artistico", racconta la band torinese, che si sta comunque prendendo le sue soddisfazioni:

Ci piace pensare che il brano sia stato scritto in realtà fuori dal pensiero di Sanremo, ma che in qualche modo rientri nei canoni di Sanremo e dalla radio. È anche un brano che è abbastanza identificativo del gruppo perché racconta temi a noi molto cari che già trattiamo in diverse canzoni, in un modo allegro ma allo stesso tempo pungente.

Lo scorso anno gli Eugenio in via di Gioia - Eugenio Cesaro, Emanuele Via, Paolo di Gioia e Lorenzo Federici - hanno dato alle stampe il loro terzo album, "Natura viva", che fa seguito ai precedenti "Lorenzo Federici" (2014) e "Tutti su per terra" (2017).