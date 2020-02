Sanremo 2020, L'ordine di uscita dei cantanti della quarta serata

Questa sera quarto appuntamento con il Festival di Sanremo : per la prima volta vedremo tutti e 24 big cantare le loro canzoni nella stessa serata. Ieri si erano esibiti tutti, ma nelle cover. In apertura avremo la classifica general e la finale delle nuove proposte. Gli ospiti saranno Ghali, Dua Lipa, Johnny Dorelli, Ivan Cottini, Gianna Nannini, Coez. Ecco chi canta questa sera - qua tutte le indicazioni di regolamento, struttura, giurie, ospiti : questa sera vota solo la stampa.

