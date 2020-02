Amadeus: “La battuta di Tiziano Ferro su Fiorello è stata infelice”

“Non c’è alcun problema fra Fiorello e Tiziano Ferro. La battuta infelice di Tiziano ha fatto sì che qualcuno potesse prendere questa frase come una cosa vera, ma Tiziano è stato intelligente ad intervenire subito. Sono partiti tanti tweet, ma vi assicuro che c’è un clima bellissimo che non è stato scalfito neanche per un attimo”. Rispondendo alle domande dei giornalisti sulla “querelle” Fiorello-Tiziano Ferro, Amadeus getta acqua sul fuoco. Ferro aveva mostrato segni di insofferenza per la lunghezza della serata del Festival, dando vita al trending topic "#fiorellostattezitto" con una battuta in diretta. Il cantante ha poi postato una storia su Instagram, chiedendo scusa a Fiorello: "Ti chiedo scusa se ti ho provocato un dispiacere", si legge in un biglietto scritto a mano - che il cantante racconta di avere lasciato in camerino a Fiorello. "In quello spazio ho pensato fosse normale scherzare", e aggiunge un hashtag #TizianoStatteZitto.