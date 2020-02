Sanremo 2020: ecco tutti brani citati nel medley dei Pinguini Tattici Nucleari

I Pinguini Tattici Nucleari, per la terza serata del Festival di Sanremo, dedicata alle cover, hanno deciso di realizzare un medley di diversi successi delle edizioni passate della manifestazione. Non solo una canzone quindi, ma un mashup di hit ricchissimo di sfumature, intitolato “Settanta volte”. Come ha spiegato il gruppo sui social si tratta di un omaggio indiretto al singolo “I'm going slightly mad” dei Queen, di cui i ragazzi sono fan da sempre. Il brano è tratto dall’album “Innuendo” del 1991.

“Avremmo voluto realizzare un medley con dentro settanta canzoni visto che siamo alla settantesima edizione, ma Amadeus ce l’ha impedito – scherza Riccardo Zanotti, compositore di testi e musiche – il medley è composto da suoni, parole e citazioni di tantissimi pezzi. Si parte con “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno e “Papaveri e papere”, per poi passare a “Una casetta in canadà”. Poi si attacca con “Nessuno mi può giudicare” e “Gianna” di Rino Gaetano. Si continua con “Sarà perché ti amo” e “Una musica può fare” di Max Gazzé. Forse in pochi li hanno notati, ma poi in pochi secondi concentriamo dei passaggi di “Non amarmi” e “Fiumi di parole”, canzoni simbolo degli anni novanta. Chiudiamo con “Salirò” e “Rolls Royce” di Achille Lauro. Non sappiamo se riporremo questo arrangiamento anche nei nostri concerti live, ma ci piacerebbe. È un esperimento molto divertente che ci ha permesso di giocare con la musica”.