David Bowie, ascolta l’inedito ‘Nuts’

La quinta delle sei tracce dell’Ep ‘Is it any wonder?’ - contenente brani inediti dell’artista britannico e rarità che vengono svelati settimanalmente - è l’inedito “Nuts”. La canzone è stata prodotta da David Bowie, co-prodotta da Reeves Gabrels e da Mark Plati, registrata e mixata da quest’ultimo presso i Looking Glass Studios di New York nel mese di novembre del 1996, durante le sessioni finali del disco "Earthling" - nello stesso periodo in cui è stato scritto e registrato il brano "The Last Thing You Should Do".

La prossima settimana sarà svelata l'ultima traccia dell'Ep e, come anticipa il sito davidbowie.com, sarà pubblicata insieme a una sorpresa.

Il brano di Bowie, con Gabrels alle chitarre e Plati alle tastiere, segue la pubblicazione della versione acustica di “The man who sold the world”, delle tracce "I can't read ’97", “Stay ’97” e la versione inedita di “Baby Universal”.

Il prossimo 18 aprile, in occasione del Record Store Day, arriverà sui mercati il disco “ChangesNowBowie”, che presenterà nove brani registrati nel 1996 a New York durante le prove per il concerto di David Bowie al Madison Square Garden.