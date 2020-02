Joe Satriani, l’album ‘Shapeshifting’ esce ad aprile. Ecco il primo singolo

Il virtuoso della sei corde ha annunciato l’uscita del suo nuovo disco, “Shapeshifting”, che - coprodotto da Joe Satriani e Jim Scott (Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Tom Petty & The Heartbreakers) insieme al collaboratore di lunga data John Cuniberti - arriverà sui mercati il prossimo 10 aprile.

L’ideale seguito di “What Happens Next” del 2018 conta della partecipazione di altri artisti che Satriani ha coinvolto nella realizzazione del disco come il batterista Kenny Aronoff (John Fogerty), il bassista Chris Chaney (Jane’s Addiction) e il tastierista Eric Caudieux, Lisa Coleman (Revolution) e Christopher Guest.

Il nuovo lavoro discografico del chitarrista statunitense è anticipato dal singolo "Nineteen Eighty”:

Durante la realizzazione dell’album, Joe Satriani ha usato un phase pedal MXR EVH vintage e, in un comunicato stampa, ha spiegato: “Sono sempre stato un grande fan di Eddie Van Halen. Nella mia mente, lui ha cristallizzato quell'era. Tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80, ha dato un nuovo senso gli assoli di chitarra. Che è esattamente quello che avrei fatto anche io".

Come già annunciato, il prossimo aprile prenderà il via il "The Shapeshifting Tour" del 63enne musicista che - accompagnato da Kenny Aronoff, dal bassista Bryan Beller (Aristocrats) e dal tastierista Rai Thistlethwayte (Thirsty Merc) - porterà la sua musica dal vivo anche in Italia. Satriani sarà in concerto nel nostro Paese per sei concerti.

Ecco la tracklist e la copertina di “Shapeshifting”

Shapeshifting

Big Distortion

All For Love

Ali Farka, Dick Dale, an Alien and Me

Teardrops

Perfect Dust

Nineteen Eighty

All My Friends Are Here

Spirits, Ghosts and Outlaws

Falling Stars

Waiting

Here The Blue River

Yesterday’s Yesterday