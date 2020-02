Sanremo 2020, Coez a sorpresa al Festival: duetto con Gianna Nannini?

Coez è arrivato a sorpresa a Sanremo. Il cantautorapper romano ha pubblicato sul suo account Instagram una storia in cui ha fatto sapere di essere arrivato nella città dei fiori. La sua presenza tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2020 non era stata annunciata. Però domani sera sul palco dell'Ariston si esibirà Gianna Nannini, con la quale Coez ha da poco inciso un duetto: è "Motivo", incluso all'interno dell'ultimo album della rocker senese, "La differenza", uscito lo scorso autunno, ed estratto come ultimo singolo (è attualmente in rotazione radiofonica). È probabile che i due cantino la canzone sul palco dell'Ariston, durante il passaggio della Nannini.

Per Coez si tratterebbe di un esordio al Festival di Sanremo. Con la manifestazione il rapper ha avuto in passato un rapporto turbolento. Nel 2014 provò a partecipare al Festival, tra le "Nuove proposte", con "Chiama me", ma fu escluso (quell'anno si candidò anche Levante, dopo il successo di "Alfonso", e anche lei fu scartata - quest'anno gareggia tra i big con "Tiki bom bom"). Il cantautorapper provò a partecipare al Festival anche nel 2017, stavolta tra i big, facendo ascoltare al direttore artistico di quell'edizione - Carlo Conti - "Faccio un casino": una nuova esclusione, ma la canzone si rivelò un successo e anticipo il boom dell'omonimo album. Commentando l'esclusione, qualche mese dopo, in un'intervista a "La Stampa" dichiarò: "Guardando quel palco mi sono reso conto che sarei stato un pesce fuor d’acqua. Però credo che da parte di alcune strutture ci sia una certa chiusura verso il mio percorso.Ho avuto sempre risposte tipo: non fa per noi, non è proprio rap, non è proprio pop. Magari il problema è che non capiscono. Pazienza, le mie canzoni intanto continuano a crescere".