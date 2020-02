Bruno Mars protagonista di un nuovo film Disney?

Forte dell'esperienza sul set di "Honeymoon in Vegas" del 1992 e come doppiatore per "Rio 2" del 2014 Bruno Mars avrebbe siglato un accordo con la Disney per la realizzazione di un film musicale attualmente alla primissime fasi di progettazione: stando a quanto riferito da Deadline, il cantante nato alle Hawaii nel 1985 avrebbe firmato un contratto con Sean Bailey, il presidente della produzione dei Walt Disney Studios, per una nuova pellicola.

I dettagli, a oggi, sono ancora molto scarsi: nelle prossime settimane gli studios daranno mandato a uno sceneggiatore di tradurre in copione l'idea portata in dota del performer, autore e polistrumentista, al quale spetterebbe anche il compito di scrivere e registrare la colonna sonora. Secondo le indiscrezioni filtrate, il plot del lavoro sarebbe imperniato sul materiale musicale di Mars, al quale sarà ovviamente assegnato il compito di protagonista.

Discograficamente fermo a "24K Magic" del 2016, il cantante sarà prossimamente impegnato in una residency a Las Vegas che prenderà il via il prossimo 6 marzo al Park Theater nella capitale dell'azzardo USA.