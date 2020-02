Warner Music: dopo nove anni il ritorno in borsa

Warner Music Group Corp. ha appena diramato oggi, 6 febbraio, un comunicato con il quale annuncia di avere compilato il modulo S-1 presso la Securities and Exchange Commission (“SEC”) avanzando una richiesta per procedere alla sua quotazione in borsa mediante "initial public offering“ (IPO). Al momento non sono noti nè la percentuale di azioni che flotterà sul mercato nè la forchetta di prezzo, mentre è ufficiale che ad assistere WMG nel collocamento sul mercato dei propri titoli saranno Morgan Stanley, Credit Suisse e Goldman Sachs.

L'annuncio ha i connotati della notizia bomba per quanto riguarda il comparto-intrattenimento del mondo della finanza ma, superato l'effetto sorpresa, l'IPO appare una mossa sensata e ben ponderata. Blavatnik acquistò la major per un importo di circa 3,3 miliardi di dollari e poi procedette al delisting, ritirandola dalla borsa newyorkese e rendendola una compagnia privata. Che ora voglia tornare e renderla pubblica risponde alla logica dei moltiplicatori: dopo nove anni è prevedibile che il valore di Warner Music sia diventato di gran lunga superiore, pari a svariati mutipli, e l'azionista è pronto a massimizzare il ritorno sull'investimento.

Difficile non collegare la decisione sulla quotazione al recente acquisto di una quota del 10% di Universal Music Group da parte di Tencent che, pagandola 3,4 miiardi di dollari, ha portato il valore della major controllata da Vivendi a un totale di 34 miliardi di dollari.