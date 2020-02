Ozzy Osbourne, due eventi speciali per 'Ordinary Man' a Milano e Roma: i dettagli

Sarà uno dei più grandi "listining party" mai organizzati quello che, il prossimo 20 febbraio, anticiperà in cinquanta città sparse ai quattro angoli del globo la pubblicazione di "Ordinary Man", il nuovo album di Ozzy Osbourne: i fan che prenderanno parte agli eventi, oltre che a poter ascoltare in anteprima le tracce incluse nel disco, potranno anche sfruttare una serie di nuovi artwork ispirati al già leader dei Black Sabbath per farsi fare un tatuaggio in uno dei cinquanta studi che ospiteranno le iniziative.

Per aderire all'iniziativa occorre registrarsi sul sito tattoo.ozzy.com fornendo una propria mail: l'iscrizione non darà necessariamente diritto all'ingresso al listening party, essendo i posti disponibili a esaurimento.

In Italia gli eventi per la pubblicazione di "Ordinary Man" si terranno presso il Milano City Ink di Viale Papiniano 22, a Milano, e il Mater Medusa Tattoo Shop di via Carmelo Maestrini 162, a Roma: i dettagli relativi agli orari d'apertura dei singoli studi saranno resi noti il prossimo 17 febbraio.