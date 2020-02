Guns N’ Roses: chiamati gli Smashing Pumpkins come gruppo spalla per il tour USA

Gruppo d'apertura sì, ma di lusso: i Guns N' Roses hanno confermato gli Smashing Pumpkins come band spalla per le date che Axl Rose, Slash e Duff McKagan terranno negli stadi americani tra i prossimi 8 e 21 luglio: la formazione guidata da Billy Corgan salirà sul palco prima della compagine di "Paradise City" il prossimo 8 luglio a Filadelfia, l'11 a Detroit, il 13 a Toronto (in Canada), il 16 a Washington DC, il 18 a East Rutherford, in New Jersey, e il 21 a Boston.

Rose e soci arriveranno a esibirsi negli USA dopo aver percorso in lungo e in largo l'Europa, dove saranno in azione a partire dal prossimo 20 maggio, quando la tranche di appuntamenti nel Vecchio Continente sarà inaugurata a Lisbona, in Portogallo: dopo sei tappe tra Spagna, Germania, Germania, Regno Unito, Svezia e Austria, i Guns N' Roses si esibiranno il prossimo 16 giugno alla Visarno Arena di Firenze, nell'ambito dell'edizione 2020 di Firenze Rocks, per l'unica data italiana del gruppo per quest'anno.

Lo scorso 4 febbraio Corgan ha fatto sapere di avere in programma la pubblicazione di un doppio album con il suo gruppo nel corso dei prossimi mesi: