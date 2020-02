Pearl Jam, concerto speciale per 'Gigaton' il 26 marzo a New York

Si terrà in quello che è stato l'autentico tempio del soul e dell'r'n'b a stelle e strisce, l'Apollo Theater di Harlem, a New York, una delle prime, speciali sortite dal vivo delle canzoni di "Gigaton", il nuovo album dei Pearl Jam che sarà pubblicato il prossimo 27 marzo: il giorno prima dell'uscita, il 26, Eddie Vedder e compagni saliranno sul palco della leggendaria venue per un evento speciale che sarà trasmesso in diretta da Pearl Jam Radio, l'emittente tematica dedicata alla band di Seattle ospitata dalla piattaforma digitale SiriusXM.

"Siamo incredibilmente onorati per aver avuto la possibilità di esibirci in questo locale leggendario", ha spiegato in una nota il chitarrista Stone Gossard: "Non vediamo l'ora di tenere un concerto memorabile per celebrare 'Gigaton' e il decimo anniversario di Pearl Jam Radio su SiriusXM. E' difficile comprendere la sacralità e l'importanza storica dell'Apollo nella musica popolare americana e nella preminenza del ruolo della tradizione afroamericana nella sua genesi. Ci esibiremo in questo concerto speciale con questi grandi artisti nella nostra testa".

I biglietti per l'evento saranno disponibili solo per gli iscritti ai servizi di SiriusXM e Pandora, altro partner dell'iniziativa.

Dopo quattro date in Canada tra il 18 e il 24 marzo, il vero e proprio tour di "Gigaton" prenderà il via - dopo l'evento a New York - il prossimo 28 marzo a Baltimora, per poi proseguire per nove tappe negli USA fino al 19 aprile: la tranche europa della tournée sarà inaugurata il 23 giugno a Francoforte, e farà tappa in Italia per un unico appuntamento il 5 luglio all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. La serie di eventi nel Vecchio Continente si chiuderà il 22 e 23 luglio con una due giorni allo Ziggo Dome di Amsterdam.