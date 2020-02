Sanremo 2020, Vasco Rossi 'benedice' l'omaggio di Junior Cally e Viito. Video

"Complimenti. La versione di 'Vado al massimo' di Junior Cally mi è piaciuta molto. L'ha cantata bene, è un bellissimo omaggio": questo il commento di Vasco Rossi - raccolto dall'agenzia ANSA - sul tributo fatto dal rapper romano insieme ai Viito sul palco della settantesima edizione del Festival di Sanremo.

Junior Cally ha modificato parte del testo del brano - presentato per la prima volta dallo stesso rocker di Zocca al Festival della Canzone Italiana del 1982 - citando il movimento delle Sardine - "In mezzo a questi pesci grossi preferisco le Sardine".

Scritta da Vasco Rossi e prodotta dallo scomparso Guido Elmi, "Vado al massimo" fu pubblicata come singolo estratto dall'album omonimo del 1982 con, come lato B, "Ogni volta": al Festival di Sanremo dello stesso anno la canzone riuscì a qualificarsi per la fase finale del concorso canoro, classificandosi tuttavia quarta - ex aequo a tutte le altre composizioni non salite sul podio. La canzone vincitrice risultò essere "Storie di tutti i giorni", interpretata da Riccardo Fogli e scritta dallo stesso Fogli con Guido Morra e Maurizio Fabrizio, seguita dalla celeberrima "Felicità" di Al Bano e Romina Power e "Soli", intrepretata da Drupi.