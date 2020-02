"Una, nessuna, centomila": le donne della musica italiana in concerto a Campovolo a settembre

Laura Pausini, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Elisa, Giorgia, Emma, Alessandra Amoroso: le donne della musica italiana unite per combattere la violenza. Sul palco dell'Ariston, ospiti a sorpresa del Festival di Sanremo 2020, la voce di "Strani amori" e le sue colleghe hanno annunciato un concerto-evento in programma il 19 settembre a Campovolo, sul palco della RCF Arena, la nuova arena costruita nell'area del Campovolo di Reggio Emilia, che sarà inaugurata da Ligabue con il suo concerto il prossimo 12 settembre. Battezzato "Una, nessuna, centomila", il concerto è un evento di beneficenza per raccogliere fondi destinate ai centri antiviolenza.



"Una. Perché quando una donna lotta, in fondo, lo fa per tutte le altre donne. Nessuna perché mai più una donna deve subire delle violenze. Centomila come le voci del pubblico che noi speriamo sia con noi nel nostro grande concerto di settembre", ha detto la Pausini, riferendosi alla capienza dell'arena (che è, appunto, di centomila persone). "Ci siamo schierate ancora una volta perché non ne possiamo più", il commento di Gianna Nannini. Emma, invece, ha fatto sapere che ognuna delle protagoniste porterà con sé un collega uomo: "Perché è giusto che siano al nostro fianco: dobbiamo lottare uniti".

"Gli utilizzi di tutte le risorse economiche raccolte verranno rendicontati e comunicati nella totale trasparenza", si legge nel comunicato stampa diffuso da Friends & Partners e Riservarossa, organizzatori della serata. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 16.00 di venerdì 7 febbraio, su TicketOne.it, e dalle ore 11.00 di venerdì 28 febbraio nei punti vendita e prevendite abituali.