Taylor Swift, firmato un nuovo contratto con Universal Music Publishing

Taylor Swift ha firmato un contratto di esclusiva mondiale con Universal Music Publishing, società di edizioni musicali del gruppo Universal Music: "Sono orgogliosa di estendere la mia collaborazione con Lucian Grainge e la famiglia Universal Music firmando con UMPG e per l'opportunità di lavorare con Jody Gerson, la prima donna a dirigere un'importante casa editrice musicale", ha spiegato la popstar americana, "Jody è una sostenitrice dell'emancipazione femminile e una delle leader del settore più rispettate e affermate".

“Siamo onorati di dare il benvenuto a Taylor Swift in UMPG", le ha fatto eco, dal canto suo, la Gerson, presidente della società controllata dal gruppo guidato da Lucian Grainge: "Usando il suo potere e la sua voce per creare un mondo migliore, l'onesta e coraggiosa capacità di scrivere testi di Taylor continua ad essere fonte d'ispirazione per innumerevoli fan. Non vediamo l'ora di amplificare ulteriormente la voce e le canzoni di Taylor in tutto il mondo".

"Ho avuto il distinto piacere di lavorare con Taylor da quando aveva 14 anni e mi stupisce ancora ogni giorno", ha concluso Troy Tomlinson, Presidente e CEO di UMPG Nashville: "La vera definizione di artista e cantautrice multigenerazionale, le canzoni di Taylor, la visione e la ferma determinazione sono sempre state fonte d'ispirazione. Sono così felice e orgoglioso di continuare a rappresentare Taylor e la sua musica, e sono fiducioso che UMPG sarà il miglior partner, nonché il più creativo nel fornire un’opportunità senza precedenti per le sue canzoni".