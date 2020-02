Sanremo 2020, Tiziano Ferro chiede scusa a Fiorello (ma si lamenta con la RAI)

Continua la saga Tiziano Ferro-Fiorello-Rai: ieri sera il cantante aveva mostrato segni di insofferenza per la lunghezza della serata del Festival, coniando (involontariamente?) il trending topic "#fiorellostattezitto" con una battuta in diretta. Oggi il cantante ha postato una storia su Instagram, chiedendo scusa a Fiorello: "Ti chiedo scusa se ti ho provocato un dispiacere", si legge in un biglietto scritto a mano - che il cantante racconta di avere lasciato in camerino a Fiorello. "In quello spazio ho pensato fosse normale scherzare", e aggiunge un hashtag #TizianoStatteZitto.

Il cantante è meno tenero con la RAI, invece: nella storia precedente scrive, con evidente rammarico per il passaggio notturno:

Anche stasera sono posizionato in scaletta dopo mezzanotte. Scusate la story precedente, mi era stato detto che sarei passato prima, ho scritto preso dall'entusiamo. Sorry.

Amadeus aveva liquidato la cosa come "Uba battuta infelice. Può capitare. Io lancio L'hashtag #fiorelloparlaquantovuoi". Vediamo se domani sarà ancora della stessa idea.