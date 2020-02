Dropkick Murphys, due nuove canzoni: ascolta

I Dropkick Murphys, discograficamente fermi a "11 Short Stories of Pain & Glory" del 2017, hanno condiviso con i fan, in questi ultimi giorni, due nuovi brani: il primo è il singolo “Smash Sh*t Up”, il secondo una cover di “The Bonny” del cantautore scozzese Gerry Cinnamon. Potete ascoltare entrambi i brani - disponibili sugli store digitali e su vinile colorato in edizione limitata sullo store dei Dropkick Murphys - qui:

La formazione Celtic punk del Massachusetts è impegnata in tour nel Vecchio Continente e presto farà tappa anche in Italia, all’Alcatraz di Milano, dove Ken Casey e soci si esibiranno il 17 febbraio, per poi ripartire alla volta delle altre città europee e, a partire dal mese di marzo, anche statunitensi.

La formazione di Quincy ha esordito nel mercato del disco nel 1998 con l’album “Do or Die”. Il prossimo album dei Dropkick Murphys, del quale ancora non si conosce alcun dettaglio, dovrebbe uscire tra agosto e settembre 2020, stando alle recenti dichiarazioni di Casey. È lecito dunque aspettarsi che, in attesa del disco, la band diffonda qualche altro singolo nei mesi a venire.