Sanremo 2020, Roger Waters: il testo del messaggio che non è stato trasmesso

L’ultima dichiarazione ufficiale in merito alla mancata messa in onda del videomessaggio dell’ex Pink Floyd Roger Waters, che avrebbe dovuto essere trasmesso nella serata inaugurale di Sanremo 2020, subito prima del monologo della giornalista Rula Jebreal, in passato compagna dell'artista, risale alla conferenza stampa del 5 febbraio, successiva alla prima serata, quando il direttore di Rai1 Stefano Coletta aveva messo temporaneamente un punto alla questione spiegando che “le scalette ammettono sempre possibilità di variazione, non c’è censura”. Non è dato sapere dunque, al momento, se il messaggio della voce di “Pigs (Three Different One)” verrà mai diffuso né cosa contenesse. The Post Internazionale ha però ottenuto in esclusiva alcune parti del discorso che durerebbe in totale, scrive il giornale diretto da Giulio Gambino, due minuti. Ecco le parole, riferite dalla testata romana, di Waters:

Congratulazioni Sanremo per aver scelto di dare spazio alle donne nella conduzione di questo Festival 2020. I diritti delle donne sono diritti umani e nessuno è libero fino a quando non siamo tutti liberi. Sto dalla parte di Rula e esprimo tutta la mia solidarietà verso le minoranze oppresse, incluse le donne che combattono contro l’odio e il maschilismo tossico. Forse anche in Italia qualcosa deve cambiare.

L’ipotesi che a tagliare all’ultimo momento dalla scaletta l’intervento a distanza del bassista, cantante e compositore britannico sia stato un intervento censorio della Rai preoccupata per le posizioni filo-palestinesi di Waters è stata quella più vociferata in questi giorni. Negli stralci riferiti da The Post Internazionale non si vede traccia di esternazioni sul tema, ma si tratta appunto solamente di un estratto.

