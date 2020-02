Sanremo 2020, Tiziano prende in giro Fiorello (e il suo hashtag diventa trending)

Ecco la nascita dell'hashtag e del trending topic, con una conversazione da oltre 2500 tweet. Di quest è stato chiesto conto ad Amadeus alla conferenza dell'organizzazione, stamattina: "È stata una battuta infelice", ha detto il conduttore e direttore artistico, che ha minimizzato: "Può capitare. Io kancio L'hashtag #fiorelloparlaquantovuoi", ha chiosato, spiegando che Fiorello è un battitore libero, senza vincoli sul palco. Stamattina nessuno l'aveva sentito: Fiorello era andato a giocare a tennis. Poi nel pomeriggio si è presentato in sala stampa alla conferenza di Assomusica, senza menzionare la cosa. Quanto a Tiziano, ha scelto il basso profilo: non parla, durante questo Festival.

"Di tendenza nella seguente zona: Italia #fiorellostattezitto". Se tra ieri sera e stasera avete aperto twitter, avrete notato questo "trending topic". Tutto è nato dal grande tema di discussione di questi giorni, il principale in assenza di polemiche più grosse: la lunghezza delle serate. Ieri sera la seconda serata del Festival è terminata quasi alle 2 di notte, con cantanti in gara che si sono esibiti oltre l'1 e mezza. E pure gli ospiti si sono innervositi: Tiziano Ferro, all'1 di notte, ha sbottato: “Amadeus È L’una, Hashtag #fiorellostattezitto”.

