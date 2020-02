I Soundgarden seppero della morte di Chris Cornell da Facebook

I Soundgarden hanno ricordato come scoprirono la morte di Chris Cornell dopo il loro concerto del 17 maggio 2017 a Detroit.

I dettagli sono rivelati in un archivio giudiziario associato alla battaglia legale in corso tra la band di Seattle e la vedova di Cornell, Vicky. La disputa è incentrata sulla proprietà dei diritti delle registrazioni fatte da Cornell prima della sua morte, che sono detenute da Vicky, e che negano i diritti d'autore alla band. Entrambe le parti negano qualsiasi illecito.

Ecco cosa viene riportato dai documenti, come scrive Classic Rock: "Dopo il concerto, come consuetudine, (Kim) Thayil, Cameron e (Ben) Shepherd hanno viaggiato nella notte sui tourbus della band. Cornell rimase in un hotel di Detroit con il programma di volare a Columbus, come da normale prassi perché Cornell non riusciva a dormire sui tourbus. Mentre i bus erano diretti a Columbus la mattina presto del 18 maggio, i membri della band scoprirono che Cornell era stato trovato morto nella sua stanza d'albergo a Detroit dopo mezzanotte (tragicamente, Cameron vide sulla sua pagina Facebook l'oggetto 'RIP: Chris Cornell', chiamò Thayil, che era sull'altro bus, che svegliò Shepherd, loro e la loro crew cercarono freneticamente notizie sui social media e chiamarono amici e parenti, fino a quando non hanno ricevuto la terribile conferma dal loro tour manager). Thayil, Cameron e Shepherd erano completamente devastati per aver perso il loro amato amico, fratello e compagno, ed erano in stato di shock. Mentre fermavano i loro bus sul bordo della strada, si abbracciavano e lottavano per cosa fare dopo, il loro tour manager li consigliò di non tornare a Detroit perché sarebbero andati incontro a polizia, stampa e gli altri media, e non c'era nulla positivo che poteva essere fatto. Avevano anche una moltitudine di membri della crew e membri della squadra del tour turbati diretti a Columbus che avevano bisogno di supporto. Così organizzarono una veglia in una sala conferenze del loro hotel a Columbus, insieme a loro, la crew, assistenti e amici che si abbracciarono, piansero e tentarono di consolarsi l'un l'altro per molte ore.”