Ian Anderson sulla reunion dei Jethro Tull: "E' difficile"

Il frontman dei Jethro Tull Ian Anderson ha le idee molto chiare riguardo una possibile reunion della band inglese e le ha esternate in una intervista rilasciata a Classic Rock.

Ecco cosa ha detto il flauto più noto del prog:

“Sarebbe un palcoscenico terribilmente affollato. E in molti casi quei vecchi membri della band non suonano più e non lo fanno da molti anni. È difficile. Mi sono sempre sentito imbarazzato all'idea di riunire la vecchia band, perché di quale edizione della band stiamo parlando? Scegliere alcune persone e non altre sarebbe favoritismo. E io non ho favoriti.”