Sanremo 2020, alla vigilia della finale gli Stati Generali dell’Industria Musicale Italiana

Si terranno domani, venerdì 7 febbraio, presso Casa SIAE in piazza Colombo, a Sanremo, gli Stati Generali dell’Industria Musicale Italiana, evento che raggrupperà in un'unica sala tutti i rappresentanti della filiera creativa musicale italiana che illustreranno come il recepimento della Direttiva Europea sul copyright da parte del nostro governo sia fondamentale per il futuro del comparto. All'incontro - oltre ovviamente alla Società Italiana di Autori ed Editori - prenderanno parte le associazioni di categoria dei discografici PMI, AFI e FIMI, e la Federazioni Editori Musicali - FEM, oltre che all'Associazione Nazionale Esercenti Multiplex e a CCI.