Sanremo 2020, Morgan arriva alle prove: la polemica è rientrata?

Tanto rumore per nulla. Dopo aver minacciato di non esibirsi nella terza serata del Festival di Sanremo 2020, in onda stasera su Rai1, e dopo aver annullato la sua conferenza stampa al PalaFiori, Morgan è arrivato alle prove attualmente in corso al Teatro Ariston. L'ex leader dei Bluvertigo, che aveva accusato la Rai di non avergli permesso di provare quanto avrebbe desiderato l'esibizione con Bugo sulle note di "Canzone per te" di Sergio Endrigo che i due hanno preparato per la serata dedicata alla celebrazione dei settant'anni del Festival (tutti i 24 big in gara canteranno canzoni che hanno fatto la storia della manifestazione), alla fine si è presentato all'Ariston, per partecipare alle prove della serata. Abbracci, strette di mano, pacche sulla spalla. Morgan si è fermato a parlare per qualche istante con Franz Di Cioccio della PFM, che affiancherà il rapper Anastasio nella sua versione di "Spalle al muro" di Renato Zero, poi si è seduto tra le prime file della platea. Oltre a duettare con il suo "socio" Bugo (insieme gareggiano con "Sincero"), in occasione dell'esibizione di questa sera con "Canzone per te" Morgan dirigerà anche l'orchestra.