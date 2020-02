Chi è Ana Mena, stasera a Sanremo 2020 con Riki

In Italia, Ana Mena è conosciuta perché associata al nome del rapper torinese Fred De Palma. Dopo aver pubblicato il suo primo album solista “Index”, nel maggio 2018, ha inciso con lui i brani "D'estate non vale" e "Una volta ancora", entrambi inclusi nell'album di De Palma pubblicato nel 2019 “Uebe” ( leggi qui la nostra recensione ). Di “Una volta ancora” ne viene pubblicata anche una versione spagnola dal titolo "Se lluminaba".

