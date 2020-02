Sanremo 2020, Notaro e Maggio: 'Un palco non può spaventare una donna coraggiosa come Jessica'

Al salotto di Rockol a Casa Sanremo non passano a trovarci solo gli artisti in gara alla settantesima edizione del Festival: in questi giorni pieni di fermento abbiamo scambiato qualche parola anche con Antonio Maggio e Jessica Notaro, ospiti ieri, 5 febbraio, sul palco dell'Ariston, con la loro canzone "La faccia e il cuore". Sono passati a trovarci reduci dalla loro esibizione, a proposito della quale Antonio Maggio, due album all'attivo, ha detto, in riferimento alla performance di Jessica: "Io raramente ho avuto una compagna di palco brava come lei, giuro". Aggiungendo: "Ma d'altronde, un palcoscenico non può far paura a una donna con un coraggio e con una forza come Jessica".

Jessica Notaro, raconta lei stessa nel salotto di Rockol, uno spazio gestito in collaborazione con Nuovo IMAIE, canta da quando aveva otto anni. "Tutti mi spacciano per una ballerina, e invece canto, vedi un po'", ci racconta. "La faccia e il cuore" vuole raccontare, con l'ausilio dell'amico cantautore Maggio, l'esperienza di Jessica, che tre anni fa ha subito un'aggressione con l’acido dal suo ex fidanzato Edson Tavares. Potete ascoltare tutto quello che ci hanno detto qui: