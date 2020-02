Sanremo 2020, polemiche sulla lunghezza delle serate: la risposta di Amadeus

Aria trionfale in sala stampa, al teatro Ariston: la seconda puntata del Festival ha totalizzato il 53,3%: il neo-direttore di Rai1 ricorda che è il dato più altro dal ’95, almeno in punti percentuali - perché i numeri degli ascoltatori sono cambiati: siamo sotto i 10 milioni (9 milioni 693 mila). Il picco è stato fatte alle 21.48 con Fiorello, mentre la punta di share è stata fatta dai Ricchi e Poveri.

Il dato, comunque è che la seconda serata ha tenuto, evitando il calo fisiologico -anche grazie alla lunghezza stratosferica: la fine verso le 2, dopo 5 ore, ha contribuito al dato alto di share. "È un risveglio bellissimo", chiosa Amadeus, che poi ammette: "Siamo andati un po' lunghi, vi chiedo scusa. Lavorerò per asciugare e velocizzare, soprattutto in vista di Sabato: vorrei che il vincitore venga annunciato prima del cappuccino".

La lunghezza della puntata diventa il primo tema di discussione, dopo che i discografici si sono lamentati con i giornalisti per il passaggio a tarda notte: "È un festival che viene vissuto in maniera più ampia, e come ho detto prima cercherò di fare il possibile per velocizzare", commenta Amadeus. Chi ha cantato tardi nelle prime serate canterà prima in quelle dopo, ma tutti non possono canatare entro le 11, questo è chiaro. Ma con noi nessun discografico si è lamentato. Nelle prime sere era uno show con la gara, da adesso in poi la gara ha la priorità".

Amadeus difende anche i Ricchi e Poveri e Albano e Romina, che hanno fatto abbondante uso di playback nelle loro comparsate: "Per provare Sanremo ci vorrebbero tre mesi, non tre settimane. Gli ospiti spesso arrivano nel pomeriggio e non c'è tempo materiale per mettere in piedi un'esibizione dal vivo".