SIAE+, la app per autori ed editori che guarda al futuro

La SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) continua il suo percorso di svolta tecnologica. Nel cuore del Festival di Sanremo, a Casa SIAE, è stata presentata la App SIAE+, la nuova applicazione dedicata ad autori ed editori, che segna un passaggio importante per il mondo della musica. Disponibile sia per iOS che per Android, permetterà di eseguire rapidamente le consultazioni relative alla propria posizione SIAE, visualizzare lo stato di pagamento delle quote di iscrizione e il proprio maturato, attivare la firma elettronica, creare un nuovo deposito e firmare digitalmente i bollettini di dichiarazione dei depositi e inoltrare richieste di assistenza. “È un salto nel futuro – racconta Matteo Fedeli, direttore della Divisione Musica SIAE – il percorso parte da lontano, la App in realtà esisteva già, ma questa evoluzione è centrale per il nostro percorso perché è stata condivisa con i nostri associati. Abbiamo direttamente chiesto a loro che cosa volessero semplificare e come, lavorando di conseguenza. L’idea è quella non solo di facilitare la consultazione dei propri dati, ma anche quella di creare una vera community”. Un tempo le procedure erano esclusivamente cartacee. Ai vantaggi del servizio disponibile sul web, si affiancano quelli tipici di una applicazione per dispositivi mobili: semplicità d’uso, possibilità di assolvere al proprio compito in movimento, velocità e intuitività. “La semplificazione deve essere una delle nostre mission – conclude Fedeli – quello che è davvero interessante è anche la possibile evoluzione di questa tecnologia. Noi ci immaginiamo anche un modello Tinder grazie a cui gli autori e gli artisti più giovani, uno dei nostri target, potranno mettersi in contatto con i locali o i club in cui si può suonare o addirittura fra loro per far nascere collaborazioni”