Zucchero, annunciati due nuovi concerti all’Arena di Verona a ottobre

I biglietti per le due nuove date all’Arena di Verona saranno disponibili in prevendita dalle ore 11 di oggi, 6 febbraio, su TicketOne e dalle ore 11 del 13 febbraio nei punti vendita abituali. Il costo dei biglietti, senza diritti di prevendita, parte da 35 euro.

Segui Rockol su Instagram per non perderti le notizie più importanti!