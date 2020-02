Concerti, Nick Mason con i Saucerful of Secrets in Italia: date e biglietti

Il già batterista dei Pink Floyd torna in Italia con i suoi Saucerful of Secrets per due concerti nel nostro Paese. Il supergruppo formato da Nick Mason, Gary Kemp (Spandau Ballet), Lee Harris (Blockheads) e Dom Beken si esibirà il prossimo 25 giugno presso lo Stupinigi Sonic Park a Nichelino a Nichelino (Torino) e il 26 giugno sul palco di Piazza Napoleone a Lucca in occasione del Lucca Summer Festival.

I biglietti per i concerti saranno disponibili in prevendita dalle ore 10 del prossimo 10 febbraio su TicketOne e sul sito dalessandroegalli.com. Da giovedì 13 febbraio i biglietti saranno in vendita presso gli punti vendita abituali.

L’ex addetto ai tamburi della leggendaria formazione formazione britannica e i Saucerful of Secrets proporranno dal vivo le canzoni dei Pink Floyd tratte dai primi album della carriera della band.

Il prossimo 17 aprile uscirà l’album live "Nick Mason's Saucerful Of Secrets Live At The Roundhouse”. Il disco - disponibile in doppio Vinile, doppio CD/DVD e Blu-ray - testimonia i due concerti che Mason e il suo gruppo hanno messo in scena al Roundhouse di Londra, lo storico locale di Camden, a maggio 2019.

Ecco il trailer del live che sarà proiettato anche in alcune sale cinematografiche del mondo dal prossimo 10 marzo: