Steve Hackett (Genesis): in arrivo in estate un'autobiografia

Verrà consegnata ai mercati anglofoni il prossimo 24 luglio "A Genesis In My Bed", prima autobiografia del già chitarrista dei Genesis Steve Hackett: le prime mille copie del volume saranno numerate e autografate dallo stesso artista. La pubblicazione sarà curata dalla casa editrice Wymer Publsihing.

Come promette la nota stampa diffusa per presentare l'opera al pubblico, il libro "una dettagliatissima, divertente e coinvolgente cronaca della vita" di Hackett "nella sua interezza, con una particolare attenzione ai suoi anni con i Genesis, che hanno visto l'irresistibile ascesa di un gruppo poi diventato una delle band britanniche di maggior successo di tutti i tempi".

"Steve parla candidamente della sua 'prima vita', dei suoi anni con i Genesis, e in particolare delle sue relazioni personali con gli altri quattro membri della band, con un attendo sguardo alle vicende quotidiane di questa grande rock band", conclude la nota.

"A Genesis In My Bed" non è, in realtà, la prima opera dedicata alla carriera di Hackett autorizzata dallo stesso artista: lo storico sodale di Peter Gabriel e Phil Collins fu il soggetto della biografia autorizzata "Sketches of Hackett", scritta da Alan Hewitt e pubblicata nel 2009 con - in allegato alla prima edizione - un DVD con un'intervista esclusiva della durata di novanta minuti.