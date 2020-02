White Stripes, ristampa in vinile per i 20 anni di ‘De Stijl’ con rarità

Torna sul mercato il secondo capitolo discografico dei White Stripes, “De Stijl”, che essendo uscito nel giugno del 2000 spegne quest’anno venti candeline. Per l’occasione la Third Man Records ha annunciato la pubblicazione di una ristampa, limitata alla sola versione vinile, inclusiva di demo, lati B e registrazioni dal vivo dell’epoca, per un totale di trenta tracce inedite. ​

Si legge sul magazine con sede a Chicago Consequence of Sound, in particolare, che molti dei brani hanno testi alternativi e non divulgati e che saranno presenti nella ristampa anche cover come “You’re Right, I’m Wrong” dei Thee Headcoats e “I Just Don’t Know What to Do With Myself” di Burt Bacharach e da Hal David - inclusa nell’album “Elephant” del 2003 - registrate in Australia nell’autunno del 2020 ai Corduroy Recording Studio di Melbourne. Si aggiungono, nel secondo vinile, altre cover: “Let There Be Rock” e “Dog Eat Dog” degli AC/DC e “After Hours” dei Velvet Underground. Il disco è arricchito dal live dell’esibizione della band di Jack e Meg White al Magic Stick di Detroit del Capodanno 2001, oltre che da fotografie, flyer, poster inediti e altre memorabilia della band di “Seven Nation Army”, che nel 2011 ha cessato le attività.