Justin Bieber: la tracklist del nuovo album

Continuano le anticipazioni a proposito di “Changes”, il nuovo album di Justin Bieber in uscita il prossimo 14 febbraio. E dopo la divulgazione del titolo, della data d’uscita e di un paio di singoli - “Yummy” e “Get Me” - dell’ideale seguito di “Purpose”, il momento della tracklist è arrivato. La popstar canadese ha divulgato l’elenco e l’ordine delle canzoni che entreranno a far parte dell’album via Instagram. Per comodità ve le abbiamo trascritte:

All Around Me Habitual Come Around Me Intentions (feat. Quavo) Yummy Available Forever (feat. Post Malone & Clever) Running Over (feat. Lil Dicky) Take It Out On Me Second Emotion (feat. Travis Scott) Get Me (feat. Kehlani) Eta Changes Confirmation Thats What Love Is At Least For Now Yummy (Slimmer Walker Remix)

Moltissimi i produttori coinvolti in “Changes”, che vanno da Boi-1da a Cvre, passando per Jahaan Sweet, Kid Culture, Murda Beatz, Poo Bear, Sasha Sitora e Vinylz. Il disco sarà promosso in tour in Nordamerica.

Lo scorso 27 gennaio è stato diffuso il documentario dedicato a Bieber “Justin Bieber: Seasons” sulla vita e sulla carriera dell’artista. È nella docu-serie che il cantante ha raccontato di avere la malattia di Lyme, motivando così il suo allontanamento dalle scene che Bieber aveva annunciato lo scorso mese di marzo.