Bob Marley, per il 75esimo anniversario della nascita un anno di celebrazioni. Video

Domani, 6 febbraio 2020, Bob Marley avrebbe compiuto settantacinque anni, se una malattia non avesse portato via il Re del reggae l'11 maggio del 1981 all'età di soli 36 anni. Per celebrare la ricorrenza, la famiglia dell'artista, Universal Music e Island Records hanno annunciato un piano annuale per onorare il ricordo del simbolo della musica giamaicana.

La prima iniziativa riguarda uno dei brani più celebri del repertorio di Marley, "Redemption Song", brano originariamente pubblicato in "Uprising", ultimo disco pubblicato dall'artista con i Wailers nel 1980: nella giornata di oggi, mercoledì 5 febbraio, è stato reso disponibile un video inedito della canzone realizzato dagli artisti francesi Octave Marsal e Theo De Gueltzl, visibile nel frame video qui sotto.

"Dalla storia della schiavitù e della Giamaica, la cultura rastafariana, l’eredità dei profeti (Haile Selassie, Marcus Garvey, Malcolm X), così come la vita personale di Bob, accompagniamo il pubblico in un viaggio attraverso allegorie e rappresentazioni", hanno spiegato gli autori a proposito della clip.

Nei prossimi mesi Universal, Tuff Gong e Island Records - di concerto con la famiglia dell'artista - offriranno un accesso mai accordato prima al pubblico all'archivio di Bob Marley, pubblicando su YouTube e sulle principali piattaforme digitali nel corso dell'anno inediti, rarità e registrazioni dal vivo: ulteriori dettagli del piani di pubblicazione verranno resi noti nelle prossime settimane.