Antonello Venditti, confessioni su Sanremo e su Billy Joel

Antonello Venditti ha approfittato del clima festivaliero di questi giorni per prendere la parola e commentare, con un video su Facebook rivolto ai suoi fan, Sanremo 2020 e non solo. “Volevo salutarvi, a sorpresa”, esordisce Venditti, che dopo un focus sul coronavirus - “si vivono cose un po’ contrastanti perché sinceramente di questo coronavirus ci ho capito poco perché alcuni dicono che è una cavolata, una semplice polmonite, altri che è peggio della SARS. Noi non ci siamo accorti della SARS onestamente” - e su come “la paura è uno stato di isolamento incredibile”, con accenni anche alla Brexit, passa a questioni più prettamente musicali e dice la sua sul Festival di Sanremo, non tanto su questa edizione, partita ieri, 4 febbraio, ma più in generale sul senso del Festival della Canzone. “La mia verità, cari ragazzi e ragazze, è che la musica vince. Adesso stiamo in questa fase di limbo di una settimana che si chiama Sanremo e che è molto interessante, però è chiaro che mi chiedono perchè non sono andato a Sanremo neanche quest’anno”, spiega il cantautore romano. E prosegue: “Perché sanremo dev’essere onorato, non può essere un’abitudine e poi onestamente […] che si fermi tutta la vita musicale italiana per questo bello show mi sembra esagerato, quindi non vedo l’ora che finisca anche l’ondata di Sanremo e si ritorni alla musica di tutti i giorni, che è la vera musica”.

In un altro video, poi, la voce di “Notte prima degli esami" risponde alla domanda lasciata in sospeso nella clip precedente: perché, dunque, Venditti non ha mai partecipato a Sanremo? “Se fosse solo una bellissima rassegna, Sanremo sarebbe ancora più bello, Anche perché oggi il Festival viene fatto soprattutto dagli ospiti. Io direttore artistico? Sono disponibile, sono nato per quello", dice scherzando. E riprende: "Pensate se obbligassi a cantare le mie canzoni. Chi potrebbe fare "Lo Stambecco ferito?" Baglioni? Chissà. Forse Ultimo… Comunque inviterei i Pink Floyd e il mio amico Billy Joel. Sono tre anni che stiamo pensando di fare un concerto insieme”.

Venditti, che lo ricorda anche nel primo video, tornerà presto sul palco con un live a Livorno, previsto per il prossimo 15 febbraio, al quale seguiranno le date di Jesolo e Londra. Nell’ambito delle celebrazioni del quarantennale di “Sotto il segno dei pesci” il cantautore ha dato alle stampe lo scorso mese di novembre l’album "Sotto il segno dei pesci - Anniversary tour".