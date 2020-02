Sanremo 2020, la scaletta della seconda serata: l'ordine di uscita dei cantanti e degli ospiti

La sfida dei cantanti in gara tra "Nuove proposte", quella dei big, gli ospiti (con l'attesa reunion dei Ricchi e Poveri): sono solo alcune delle cose che vedremo durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2020 . La scaletta si aprirà con i duelli tra i quattro "giovani": Gabriella Martinelli e Lula e la loro "Il gigante d'acciaio" contro Fasma e la sua "Per sentirmi vivo", Marco Sentieri e la sua "Billy Blu" contro Matteo Faustini e la sua "Nel bene e nel male". Il primo big ad esibirsi sarà invece Piero Pelù, con "Gigante". Oltre al ritorno di Fiorello e di Tiziano Ferro - ospiti fissi del Festival - tra gli ospiti ci saranno anche i Ricchi e Poveri, Paolo Palumbo ( ecco chi è), Zucchero, Gigi D'Alessio e Massimo Ranieri. Ecco la scaletta:

