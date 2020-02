Sanremo 2020, chi sono i Pinguini Tattici Nucleari: 'Da 'Papaveri e Papere' ad Achille Lauro'

Bergamaschi e amici d'adolescenza: i Pinguini Tattici Nucleari passano dall'EP autoprodotto "Cartoni Animali", pubblicato nel 2012, al palco dell'Ariston, dove la band è in gara, tra i Big, con il brano "Ringo Starr". Nel mezzo si collocano i quattro album in studio firmati dai Pinguini: "Il re è nudo" del 2014, "Diamo un calcio all'Aldilà" del 2015, "Gioventù brucata" del 2017 e "Fuori dall'hype" dello scorso anno, dischi che anche grazie a singoli come "Irene", "Verdura", "Sashimi" e la title track "Fuori dall'hype" fanno conoscere i Pinguini Tattici Nucleari - Riccardo Zanotti (compositore di testi e musiche), Nicola Buttafuoco, Elio Biffi, Lorenzo Pasini, Simone Pagani e Matteo Locati - a un pubblico sempre più ampio.

Ad aiutare Zanotti e soci a fare il grande salto sono alcuni live su palchi significativi come quello dell'ungherese Sziget Festival nel 2017 e quello del Concerto del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma nel 2019, lo stesso anno in cui i Pinguini pubblicano il loro primo album per una major, "Fuori dall'hype".

Li abbiamo incontrati nel salotto di Rockol a Casa Sanremo, lo spazio dove, in collaborazione con Nuovo IMAIE, gli artisti in gara a Sanremo 2020 passano a trovarci. Là, ci hanno raccontato qualcosa sulla loro esperienza a Sanremo e sulla loro canzone, "un omaggio a una delle figure più importanti della storia della batteria, perché ha applicato delle modifiche che ancora oggi i batteristi utilizzano". Ascoltateli qui: