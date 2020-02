Sinead O'Connor e il video del 2017: "Ero seriamente in pericolo di morte"

Sinéad O’Connor è tornata a parlare del video da lei pubblicato sui suoi canali social nell'agosto 2017 nel quale affermava di essere 'seriamente in pericolo di morte' e di avere pensato seriamente al suicidio.

La interprete irlandese, ospite del The Tommy Tiernan Show, ha rivelato di aver creduto veramente di essere in pericolo di morte, e quindi voleva per chiedere aiuto.

“C'era della merda nella mia vita che mi messo in difficoltà mentale, nel mezzo di quel periodo ho avuto un'isterectomia (asportazione dell'utero) che avrebbe mandato ai matti chiunque. Ora posso ridere, ma al tempo fu terribile. Non mi piace soffrire.”

La 53enne Sinead O'Connor nell'ottobre 2018 si è convertita all'Islam e ora si chiama Shuhada Sadaqat, ha continuato dicendo che ora non "soffre più":