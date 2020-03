“Fai Volare La Tua Musica”: luci puntate su SPOJUS

Giuseppe Sposato in arte SPOJUS é musicista, compositore e produttore. Compone musica sperimentale ed elettronica. Il suo primo approccio verso la musica lo ebbe a 4 anni con una tastiera per bambini che aveva in casa con la quale ricreava i motivi che sentiva in radio e creava vere e proprie melodie. Successivamente, inizió lo studio della musica….

Relativamente al brano vincitore, Giuseppe dichiara:

“World è un brano che ho composto all’età di 6 anni. È nato al pianoforte, ma poi col passare degli anni l’ho migliorato e prodotto con l’aiuto di software e tastiere. Nel 2016 lo inviai all’etichetta torinese fondata dal noto dj Gabry Ponte (Dance and Love), che ha creduto in me da subito. Cercammo una brava cantante per dare un valore aggiunto al brano e la trovammo: Manu LJ. Ne uscì fuori peró un nuovo brano, prodotto da dj Besford in chiave house: ‘Another world’.Successivamente, decidemmo di far uscire ‘World’ in versione strumentale con il pianoforte come protagonista principale. Non riusciamo ancora oggi a catalogarlo in un genere musicale preciso, ma si tratta di una specie di musica contemporanea su ritmiche Dubstep. “

