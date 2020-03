“Fai Volare La Tua Musica”: luci puntate su Radio Babylon

I marchigiani Radio Babylon formati da Tiberio Tiberi (voce e chitarra), Edoardo Corsalini (chitarra), Paolo Della Mora (basso), Daniele Cherubini (trombone e cori), Roberto Bottegoni (sax) e Piergiorgio Menghini (batteria) sono in attività dal 1997 e hanno pubblicato tre album: “Buska” (2002), “Lei non sa chi sono io” (2007) e “Babyloneria” (2014).

Relativamente al brano vincitore, eseguito dal gruppo Radio Babylon in collaborazione con Roy Paci, Tiberio dichiara:

"Immaginate di fare un viaggio in America Latina e sorvolare tutto il continente sudamericano, dalla terra del fuoco fino ad arrivare in Giamaica. Così nasce l'idea del brano "Skango" mescolando lo Ska (genere musicale di origine jamaicana) con il Tango (che affonda le sue radici in Argentina), una creazione dei Radio Babylon che osano contaminare la loro musica in "levare" con la tradizione "tanghera", il tutto arricchito dalla prestigiosa tromba di Roy Paci".

Il profilo completo di Radio Babylonè disponibile qui.