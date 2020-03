“Fai Volare La Tua Musica”: luci puntate su Sirfish

David Mattaioli nasce a Perugia nel 1980. Si appassiona alla musica e alla chitarra intorno ai 14 anni e comincia a suonare in varie formazioni blues e country. Successivamente si appassiona alla musica strumentale anni ’60, alla musica Surf e alla musica western strumentale, generi che utilizzerà come punto di riferimento per i suoi brani.

Nel 2018 registra il suo primo album strumentale ”Break the Silence “ sotto lo pseudonimo di Sirfjsh, progetto ispirato e dedicato al lago Trasimeno, luogo in cui vive.

Relativamente al brano vincitore, David dichiara:

"Electric Cigarette: è la mia prima esperienza di composizione di un brano strumentale, surf è la metafora della velocità con la quale un gesto fatto senza coscienza si diffonde come una scarica elettrica nell’acqua".

