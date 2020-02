Quella volta che Lory Del Santo ebbe una storia con George Harrison

La soubrette Lory Del Santo, oggi 61enne, è stata ospite del programma radiofonico di Rai Radio1, 'Un Giorno da Pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, e ha rivelato di avere avuto una 'storia' con l'ex chitarrista dei Beatles George Harrison.

La Del Santo ricorda che furono tre giorni di passione in un hotel di Hiroshima, in Giappone, molti anni fa:

“Ho avuto una storia con Harrison, è una cosa conclamata, certo, siamo stati insieme per tre giorni”.

Quando le viene chiesto come nacque l'incontro, lei risponde:

“George mi ha cercato e mi ha corteggiata, era lì per un concerto, mentre io stavo cercando di vedere se riuscivo a ritornare con Eric (Clapton) in modo più stabile”. E come l'ha conquistata il musicista di Liverpool: “Mi ha chiamata al telefono dell'hotel dicendomi 'Hello, I'm George'. E io che avrei dovuto fare?”.

Le viene chiesto allora, se Harrison fosse stato all'altezza della situazione:

“Fantastico, generoso, sa come conquistare una donna. Ha fatto addirittura chiudere la piscina dell'hotel solo per noi due. Lo abbiamo fatto in acqua solo io e lui, mi ha fatto anche un massaggio ai piedi magnifico. E poi siamo andati nella sua suite, una cosa pazzesca”.

Lo scorso settembre Lory Del Santo, ospite di un altro programma radiofonico Rai, ''I Lunatici, raccontò il primo incontro con Clapton. La storia della avventura con George Harrison venne già raccontata dalla Del Santo nel 2007 (leggi qui). Clapton e Harrison sono sempre stati grandi amici e, tempo prima, negli anni Settanta, Eric aveva 'rubato' a George la moglie Patti Boyd.

Nel 1985 Lory Del Santo conobbe Eric Clapton ed avviò una relazione che però non ebbe lunga vita, ma dalla quale nacque, il 21 agosto 1986, il figlio Conor. Il bimbo trovò tragicamente la morte a New York il 20 marzo 1991, quando non aveva ancora compiuto i cinque anni, cadendo dal 53esimo piano di un grattacielo dove soggiornava con la madre, cadendo da una finestra lasciata inopinatamente spalancata.

Eric Clapton dedicò all'amore con Lory Del Santo la canzone “Lady of Verona” (il luogo di origine della Del Santo), mentre per lo sfortunato figlioletto Conor compose la struggente “Tears in Heaven”.