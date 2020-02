Fai Volare La Tua Musica: luci puntate su I Matti delle Giuncaie

I Matti delle Giuncaie nascono in Maremma (Toscana) nel 2008. La formazione vede Francesco Ceri al mandolino, Andrea Gozzi alla chitarra acustica ed elettrica, Lapo Marliani alla chitarra classica e Mirko Rosi alla batteria. In origine vi era anche l'attrice Candida Nieri, fuori uscita nel 2010. All'attivo hanno tre album in studio ed un doppio cd live.

